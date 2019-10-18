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مركز الملك سلمان يجري 6 عمليات جديدة لمرضى العيون بالمكلا
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة و الأعمال الإنسانية تنفيذ حملته لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت.
وأجرى المركز 6 عمليات جديدة لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات لبعض المرضى.
وكان قد أجرى المركز الأربعاء، 79 عملية تخصصية منها 73 عملية لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات بالأشعة فوق الصوتية بدون خياطة، و 6 عمليات جراحية آخرى.
وتأتي الحملة حرصاً من المملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز لتخفيف معاناة المرضى المحتاجين.