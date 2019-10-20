“محاولة هدم انتصارات الجنوبيين جريمة”

حذر عبدالعزيز الشيخ ‏‏‏السكرتير الخاص للرئيس القائد عيدروس الزُبيدي، من محاولة بعض الأطراف هدم انتصارات الجنوبيين على مدار الأعوام الماضية، مؤكدا أن ذلك لن يتم السماح به.

وقال الشيخ في تغريدة له على صحته بموقع “توتير” تابعها “المشهد العربي”: “55 شهرا منذ انطلاق عاصفة الحزم، خاض الجنوبيون فيها معركة وطنية انتصروا فيها لأنفسهم وللتحالف العربي بقيادة المملكة، حين أكدت الأطراف الأخرى أنها مرتهنة لمشاريع معادية للمملكة”.

وأضاف: “لذلك لا يحاول أحد أن يهدم هذه الانتصارات وهذه الانجازات لأهداف خاصة أو مشبوهة “مجرد المحاولة تعد جريمة”.