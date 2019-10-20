اخبار اليمن

“محاولة هدم انتصارات الجنوبيين جريمة”

0 2 أقل من دقيقة

حذر عبدالعزيز الشيخ ‏‏‏السكرتير الخاص للرئيس القائد عيدروس الزُبيدي، من محاولة بعض الأطراف هدم انتصارات الجنوبيين على مدار الأعوام الماضية، مؤكدا أن ذلك لن يتم السماح به.

 وقال الشيخ في تغريدة له على صحته بموقع “توتير” تابعها “المشهد العربي”: “55 شهرا منذ انطلاق عاصفة الحزم، خاض الجنوبيون فيها معركة وطنية انتصروا فيها لأنفسهم وللتحالف العربي بقيادة المملكة، حين أكدت الأطراف الأخرى أنها مرتهنة لمشاريع معادية للمملكة”.

وأضاف: “لذلك لا يحاول أحد أن يهدم هذه الانتصارات وهذه الانجازات لأهداف خاصة أو مشبوهة “مجرد المحاولة تعد جريمة”.

الوسوم
اظهر المزيد
Photo of المشهد العربي

المشهد العربي

مقالات ذات صلة

Photo of “الاتحادي الإماراتي” يختتم مشاركته في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي

“الاتحادي الإماراتي” يختتم مشاركته في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي

منذ 23 دقيقة
Photo of السعودية تضبط عددا من اليمنيين أثناء محاولة تسللهم إلى المملكة

السعودية تضبط عددا من اليمنيين أثناء محاولة تسللهم إلى المملكة

منذ 36 دقيقة
Photo of تزامنا مع تطورات قضية مسجد النهدين.. بن فريد يوضح دلائل تدين الشرعية

تزامنا مع تطورات قضية مسجد النهدين.. بن فريد يوضح دلائل تدين الشرعية

منذ 44 دقيقة
Photo of طيران التحالف يقصف مواقع الحوثيين في صعدة

طيران التحالف يقصف مواقع الحوثيين في صعدة

منذ ساعة واحدة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق