مجلس النواب المصري يطالب إيران بالتوقف عن التدخل في شئون اليمن الداخلية

طالبت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، بضرورة رفع نظام الملالي يده عن اليمن ، وضرورة عدم تدخل النظام الإيراني في الشئون الداخلية اليمينة.

وشددت اللجنة خلال اجتماعها، بضرورة توقف إيران عن ممارستها في اليمن وترك الأمر للشعب اليمني والأطراف المتنازعة لإيجاد الحلول المناسبة لإنهاء الصراع.

كما دعت اللجنة جميع القوى اليمنية إلى تغليب المصلحة العامة على المصالح الضيقة من أجل الخروج من الأزمة، مؤكدة أن الحل في اليمن لن يكون إلا سياسياً على طاولة المفاوضات.

وشددت اللجنة على ضرورة تضافر الجهود، وتعزيز التعاون والتنسيق فيما بين الدول العربية، لتغيير الواقع الصعب الذي يعيشه الشعب اليمني الشقيق.

وأشادت اللجنة بدور القيادة السياسية المصرية في محاولاتها الدؤوبة بجمع الأطراف اليمنية حول طاولة المفاوضات لتقريب وجهات النظر بين الأخوة اليمنيين، منوهة بالمساعدات المختلفة التي تقدمها الحكومة المصرية لليمن من مساعدات مادية وإغاثية واستضافة اليمنيين في مصر.