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لن توقع على اتفاق جدة إذا لم يتضمن استمرار فسادها

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سخر الشاعر عبدالله الجعيدي، من حكومة الشرعية، مؤكدا أنها لن توقع على اتفاق جدة إذا لم يتضمن استمرار فسادها.

وكتب الجعيدي، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “‏لن توقع الشرعية على أي اتفاق مع المجلس الانتقالي أو مع أي طرف سياسي محلي كان أو دولي ما لم يضمن الآتي استمرار عبثها وفسادها”.

وتابع: “بالإضافة إلى الحصانة الكاملة لرموزها وعدم ملاحقة الفاسدين فيها قانونياً والإبقاء على أبواب الارتزاف التي فتحت لهم على مصراعيها وعدم المشاركة الفاعلة في الحرب”.

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المشهد العربي

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