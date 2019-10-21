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لم يعد أمامكم وقت للمماطلة

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قال المحلل السياسي الدكتور حسين لقور، اليوم، إنه لم يعد أمام حكومة الشرعية اليمنية وقت طويل للمماطلة فإما قبول المبادرة التي قدمها التحالف أو الاستعداد لتحمل مسؤولية فشل التحالف.

وكتب في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “لم يعد أمام حكومة المنفى اليمنية وقت طويل للمماطلة. إما قبول المبادرة التي قدمها التحالف دون إضافات أو تستعد لتحمل مسؤولية فشل التحالف. ليس أمامها إلا طريقين لا ثالث لهما إما الذهاب إلى قتال الحوثي أو من أتى بها كشرعية قادر على إخراجها من المشهد”.

‏‎وكان ناشطون أطلقوا هاشتاج “جنوبيون ثقتنا بالانتقالي عالية”، لمساندة وفد المجلس الإنتقالي الجنوبي في حوار جدة ودعم خطواته وتحركاته الخارجية لتحقيق تطلعات شعب الجنوب.

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المشهد العربي

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