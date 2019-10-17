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لملس يبحث مع مستشار غريفيث آخر تطورات حوار جدة

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عقد الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي أحمد حامد لملس اليوم الخميس، لقاءاً مع مروان عزت العلي مستشار المبعوث الدولي السيد مارتن غريفيث ومدير مكتب الأمم المتحدة بعدن.

وبحث لملس مع العلي تطورات الأوضاع السياسية والإنسانية على الصعيد المحلي وجهود الأمم المتحدة ومساعيها الرامية للوصول إلى حلول سياسية سلمية.

وناقش لملس مع العلي معطيات حوار جدة ومدى أهميتها في تصويب وتصحيح مسار العملية السياسية.

وشدد العلي على تطلع الأمم المتحدة إلى أن يفضي اتفاق جدة بين المجلس الانتقالي والشرعية لإيجاد أرضية صالحة ومناسبة لتهيئة الظروف والمناخ لعودة الحياة وتطبيعها ورفع المعاناة عن المواطنيين.

ولفت إلى أهمية التوقيع على مسودة الاتفاق ودخولها حيز التنفيذ والتزام الطرفين بمضامينها.

بدوره أكد لملس أن المجلس الانتقالي من خلال تعاطيه المسئول ومراعاته لجهود الأشقاء ومساعيهم أثبت مدى حرصه على معالجة الأوضاع وتصحيحها، كما أثبت مدى جديته وصدقه مع التحالف العربي في محاربته للمليشيات الحوثية.

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المشهد العربي

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