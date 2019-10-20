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لقور يُطالب “الانتقالي” بهذا الأمر في حال إصرار الشرعية بتنفيذ مخرجات حوار صنعاء

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قال المحلل السياسي الدكتور حسين لقور، اليوم، إنه إذا أصر التحالف العربي على تبني وجهة نظر حكومة الشرعية بإضافة الإعتراف بمخرجات حوار صنعاء، على المجلس الإنتقالي الجنوبي أن يصر على إضافة حق تقرير المصير لشعب الجنوب.

وكتب لقور في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “إذا أصر التحالف على تبني وجهة نظر الشرعية بإضافة الإعتراف بمخرجات حوار صنعاء، على الإنتقالي أن يصر على إضافة حق تقرير المصير لشعب الجنوب. أو ترك هذه النقاط إلى مرحلة الحلول السياسية بعد وقف الحرب”.

وأضاف: “وفي حالة تماهي التحالف مع الشرعية في هذا الأمر على الإنتقالي تسليم الجبهات للتحالف”.

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المشهد العربي

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