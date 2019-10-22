لقور يكشف أهمية اختلاط دماء الجنوبيين برجال التحالف

قال المحلل السياسي الدكتور حسين لقور، اليوم، إنه بعد اختلاط دماء الجنوبيين بدماء دول التحالف سيصبح ذلك عنوان لمستقبل جديد، مشددًا على أنه بإعادة ترتيب أوضاع قوات التحالف وبخاصة الإمارات سيخدم الجنوب والمجلس الانتقالي الجنوبي بشكل كبير.

وكتب في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “الدماء لا يمكن أن تصبح ماء. اختلطت دماء الجنوبيين بدماء أشقاءهم في التحالف وصارت عنوان لمستقبل جديد تظهر معالمه في الأفق”.

وأضاف: “إعادة ترتيب أوضاع قوات التحالف و خصوصا قوات الإمارات يخدم بشكل كبير الجنوب و مجلسه الإنتقالي. سيصبح الإنتقالي أكثر مرونة في حركته الميدانية والسياسية”.