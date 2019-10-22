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لقور يسخر من الشرعية بطريقة لاذعة.. لهذا السبب
سخر المحلل السياسي الدكتور حسين لقور، اليوم، من إصرار حكومة الشرعية اليمنية على تنفيذ القرار 2216، مشيرًا إلى أن تجار الحرب اليمنيون هم الوحيدون الذي أداروها بطريقة احترافية.
وقال في منشور له عبر “فيس بوك” رصده “المشهد العربي”: “شر البلية ما يضحك. حكومة المنفى اليمنية تصر على على تنفيذ القرار ٢٢١٦ الذي ينص على تسليم سلاح الحوثي. لكن الذي ظهر أن الأمر يتم تنفيذه على طريقة أبو يمن و هو تسليم سلاح الشرعية إلى الحوثة”.
وأضاف: “مهازل هذه الحرب تكشف أن تجار الحروب اليمنيون هم الوحيدون الذي أداروها بطريقة احترافية”.