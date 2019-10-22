اخبار اليمن

لقور يسخر من الشرعية بطريقة لاذعة.. لهذا السبب

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سخر المحلل السياسي الدكتور حسين لقور، اليوم، من إصرار حكومة الشرعية اليمنية على تنفيذ القرار 2216، مشيرًا إلى أن تجار الحرب اليمنيون هم الوحيدون الذي أداروها بطريقة احترافية.

‏وقال في منشور له عبر “فيس بوك” رصده “المشهد العربي”: “شر البلية ما يضحك. حكومة المنفى اليمنية تصر على على تنفيذ القرار ٢٢١٦ الذي ينص على تسليم سلاح الحوثي. لكن الذي ظهر أن الأمر يتم تنفيذه على طريقة أبو يمن و هو تسليم سلاح الشرعية إلى الحوثة”.

وأضاف: “مهازل هذه الحرب تكشف أن تجار الحروب اليمنيون هم الوحيدون الذي أداروها بطريقة احترافية”.

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المشهد العربي

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