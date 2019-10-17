لقاء لانتقالي لحج لمناقشة تشكيل الاتحاد السمكي الجنوبي

المشهد العربي ـ خاص:

عقد رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة لحج رمزي الشعيبي اليوم الخميس، لقاءاً مع رئيس اللجنة التحضيرية للاتحاد التعاوني السمكي الجنوبي عمر سعيد عميران.

وجرى خلال اللقاء مناقشة تشكيل فرع الاتحاد التعاوني السمكي الجنوبي في المحافظة، وكافة الإجراءات والسبل المناسبة لولادة الاتحاد.

وتطرق اللقاء إلى الأهمية الكبيرة التي يكتنزها الاتحاد كمنظومة إدارية تسعى إلى خدمة منتسبيها عبر إطار مؤسسي واضح ومعترف به من مختلف الجهات ذات العلاقة.

وناقش اللقاء إلى نتائج الزيارة التي قام بها رئيس اللجنة التحضيرية لمنطقة الشاط ومديرية المضاربة ورأس العارة.