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لديك شعب جبار قادر على قهر أية قوى

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وجه رئيس دائرة العلاقات الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي في أوروبا، أحمد عمر بن فريد، اليوم، رسالة هامة لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي القائد عيدروس الزبيدي.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “استبشر أخي الرئيس لوحق دماء الشهداء أن لديك ما لا يملكه غيرك.. لديك شعب جنوبي جبار يملك المقدرة والإرادة والعزيمة على فرض نفسه على أرضه وقهر أية قوى طارئة على أرضه، ومن يتمسك بعدالة قضيته ويؤمن بالله وبشعبه ويمثلهم خير تمثيل فلن يكون له إلا النصر في آخر المطاف مهما توهم الآخرون”.

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المشهد العربي

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