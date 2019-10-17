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لا يجب الرهان على السلام مع الشرعية

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أكد الناشط السياسي، العميد خالد النسي، صعوبة تحقيق السلام مع المليشيات الإرهابية المسيطرة على حكومة الشرعية.

وكتب النسي، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “‏كلنا ننشد السلام فالجميع يعاني في الشمال والجنوب وفِي داخل الوطن وخارجه ولكن قادة وعناصر الجماعات الإرهابية كالحوثيين والاخوان وهم المسيطرين على الشرعية لا يفهمون هذا الكلام، ولهم اهداف يريدون تحقيقها ولا يعنيهم ما يعانيه المدنيين”.

وتابع: “لهذا لا يجب الرهان على السلام معهم”.

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المشهد العربي

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