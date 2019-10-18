أكد الناشط السياسي، العميد خالد النسي، أنه لا رهان على أي اتفاقية مع حكومة الشرعية.

وكتب النسي، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “‏وقعوا وثيقة العهد والاتفاق وانقلبوا عليها اليوم الثاني”.

وتابع: “لأن الوحدة تمت بطريقة خطأ فقد شهدت كثير من الخلافات والنزاعات وصلت إلى درجة الحروب الشاملة ومعها تم توقيع عشرات الاتفاقيات لم يلتزموا بواحدة منها”.

وأضاف: “لا يجب الرهان على أي اتفاقية والميدان هو الفاصل ومن معه مزة في رجيله سينتصر”.