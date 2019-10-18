اخبار اليمن
لا رهان على أي اتفاقية مع حكومة الشرعية
أكد الناشط السياسي، العميد خالد النسي، أنه لا رهان على أي اتفاقية مع حكومة الشرعية.
وكتب النسي، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “وقعوا وثيقة العهد والاتفاق وانقلبوا عليها اليوم الثاني”.
وتابع: “لأن الوحدة تمت بطريقة خطأ فقد شهدت كثير من الخلافات والنزاعات وصلت إلى درجة الحروب الشاملة ومعها تم توقيع عشرات الاتفاقيات لم يلتزموا بواحدة منها”.
وأضاف: “لا يجب الرهان على أي اتفاقية والميدان هو الفاصل ومن معه مزة في رجيله سينتصر”.