أكد الناشط السياسي، أنيس الشرفي، بالدليل أنه لا حل لإيقاف صراعات المنطقة إلا بعودة دولة الجنوب العربي مستقلة.

وكتب الشرفي، ‏في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “أفرزت أحداث 2015 مسارين سياسي وميداني لواقعين منقسمين بكلٍ من الشمال والجنوب انشطرت معهما هياكل مؤسسات الدولة فجسدت حقيقة الاختلاف وصعوبة الانسجام وأكدت بشكل باتٍ أن إيقاف دورات الصراع وتداعياتها الكارثية على الاستقرار المحلي والإقليمي والأمن والسلم الدوليين يتلخص بعودة دولة الجنوب”.