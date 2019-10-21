أكد الأكاديمي الدكتور سليم النهدي، أنه لا تنازل عن المشروع السياسي في استعادة دولة الجنوب مستقلة.

وكتب النهدي، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تابعها المشهد العربي: “‏منتصرين بمجلسنا الانتقالي وقواته الضاربة مهما كان حجم المؤامرات”.

وتابع: ” لامساومة ولا تنازل عن مشروعنا السياسي في استعاده الجنوب والقوى الناعمة المتآمرة مع الزيديه الهاشمية ولن تستطيع أن تفرض على الجنوبيين واقع آخر غير واقع استعادة الجنوب والمجلس الانتقالي هو الحاضن لمشروع الاستعادة”.