كتيبة حزم 5 دروع تقيم أربعينية الشهيد قماطة (صور)

أقامت أسرة شهيد كتيبة حزم 5 دروع الشهيد قماطة علي قماطة، الأربعينية الخاصة به في مديرية رصد.

وجرى تنظيم حفل خطابي بتلك المناسبة في حضور عدد من القيادات العسكرية والأمنية.

وشهد الحفل حشد جماهيري كبير من أبناء المديرية وشخصيات اجتماعية ومدنية.

وأكد والد الشهيد، أن الجنوب غالي وفي سبيله تهون التضحيات، مشيداً بالانتصارات التي تحققها القوات الجنوبية.

بدوره شدد أمين عام المجلس المحلي عادل سبعة على استحضار ملاحم الشهداء وبطولاتهم التي يسطروها في ميدان المعركة.