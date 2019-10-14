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كاتبة إماراتية تُلقن توكل كرمان درسًا قاسيًا (تفاصيل)

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وجهت الكاتبة والناقدة الإماراتية مريم الكعبي، اليوم، صفعة مدوية للقيادية الإخوانية توكل كرمان.

وقالت في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “التكرار يعلم أصحاب نوبل: السيسي قائد وزعيم استدعاه شعب عظيم لكي يطيحوا بأضغاث أحلامكم في السلطة، السيسي وشعب مصر قضوا على خططكم وأوقفوا تآمركم”.

وأضافت: “الثورات المضادة مصطلح تسوقون له هروباً من الاعتراف بأن الشعوب لفظتكم وطردتكم. الرياض وأبوظبي تسيران في تحالف للنهوض بأمة تآمرتم عليها”.

جاء ذلك في مجمل رد “الكعبي” على القيادية الإخوانية توكل كرمان والتي كتبت تغريدة عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مسيئة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

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المشهد العربي

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