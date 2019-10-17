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قيادي حوثي يقتحم ندوة في صنعاء ويطرد بن حبتور

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أقدم قيادي حوثي بارز على اقتحام ندوة اقيمت في أحد فنادق صنعاء وطرد منها عضو في ما يسمى المجلس السياسي ورئيس حكومة  حكومة المليشيا غير المعترف بها.

وقال مصدر مطلع لـ”المشهد العربي”، إن القيادي الحوثي ضيف الله رسام اقتحم ندوة اقتصادية أقيمت بأحد فنادق صنعاء، وصعد إلى المنصة وألقى خطبة طويلة اتهم فيها أعضاء المجلس السياسي وحكومة المليشيا بالفساد.

وأضاف المصدر أن القيادي الحوثي هاجم عبدالعزيز بن حبتور وحكومته واتهمهم بالفساد ونهب المال العام والنفاق من أجل التمسك بالمناصب، وأنهم كانوا ينافقون مع نظام صالح.

وأشار إلى أن حديث القيادي الحوثي اللاذع أجبر بن حبتور على مغادرة الندوة ولحقه عضو ما يسمى المجلس السياسي الأعلى أحمد الرهوي.

وشدد على أن رد فعل بن حبتور والرهوي أظهر حقيقة سلطتهم وهو دور الكومبارس في مواقع قيادية بحكومة المليشيات، في حين أنهم لم يستطيعوا منع قيادي حوثي من اقتحام الندوة أو الرد عليه.

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المشهد العربي

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