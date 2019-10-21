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قوى النفوذ اليمنية هي الوجه الآخر لمشروع إيران

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أكد الناشط السياسي، الدكتور حسين لقور، أن قوى النفوذ اليمنية من عسكر وشيوخ ومليشيات الإخوان، هم الوجه الآخر لمشروع إيران في المنطقة.

وكتب لقور، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “تثبت قوى النفوذ اليمنية عسكر وشيوخ وأخوان مسلمين المتحالفة مع هادي أنها ليست معنية بقتال الحوثي”.

وتابع: “هذه القوى وجه آخر لمشروع إيران في المنطقة وأثبتت عمليا أنها خدمت بقاء الحوثي ممسكا بورقة صنعاء حتى تدخل دول التحالف في مأزق حرب إستنزاف وإشغال بعيدا عن مشروع إيران في باقي المنطقة”.

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المشهد العربي

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