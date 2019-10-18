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قوات الحزام الأمني تنجح في ضبط متهم بالقتل بأبين

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نجحت قوات الحزام الأمني بمحافظة أبين، في إلقاء القبض على القاتل “ق ص س م”، البالغ من العمر 22 عامًا.

بدوره، قال نائب مدير التوجيه المعنوي في قوات الحزام الأمني بمحافظة أبين، صلاح اليوسفي، إن قوات الحزام الأمني بمحافظة أبين إن القوات ألقت القبض على المتهم في منطقة الطميسي، لافتًا إلى أنه وراء مقتل “م  م ا”.

وأضاف اليوسفي أن تحريات قوات الحزام الأمني بالتعاون مع مواطنين، أسفرت عن ضبط الجاني، الذي يسكن في منطقة الطميسي، خلال ساعات من ارتكابه الجريمة.

وأوضح أن دوافع الجريمة لا تزال غامضة، وأن قوات الحزام الأمني ستتعامل معه وفقًا للإجراءات القانونية اللازمة، مشيرًا إلى أنه سيتم تحويل ملف الجاني إلى النيابة؛ لاستكمال إجراءات القضية حتى ينال عقابه.

كما أشاد اليوسفي بقوات الحزام الأمني، قائلاً: “رغم ما تعانيه من قلة الإمكانيات وعدم توفير الوسائل الحديثة التي تساعد في تمكين الأجهزة الأمنية من عملها في تأمين المناطق والمحافظات، إلا أنها أصبحت ترتقي إلى كل الدول المتقدمة.

وأكد أن تلك النجاحات التي تتم تأتي من إصرار قائد قوات الحزام الأمني في أبين العميد عبداللطيف السيد، وجنوده، حيث يعملون على تحقيق الأمن والاستقرار في المحافظة.

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المشهد العربي

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