قوات الحزام الأمني تسيطر على 3 أطقم عسكرية لمليشيات الإخوان

تمكنت قوات الحزام الأمني، اليوم الإثنين، من السيطرة على 3 أطقم عسكرية تابعة للمليشيات الإخوانية الإرهابية التابعة للشرعية.

وكانت قوات الحزام الأمني، قد أسرت 8 من مليشيات الإخوان الإرهابية، فيما قتل وأصيب 7 آخرون خلال المواجهات التي اندلعت ظهراليوم.

وهاجمت مليشيات الإخوان الإرهابية التابعة للشرعية اليوم الإثنين قوات الحزام الأمني في مديرية مودية بمحافظة أبين.

ونجحت قوات الحزم الأمني من التصدي لجنود المليشيات الإخوانية الإرهابية وطردهم إلى خارج المديرية.