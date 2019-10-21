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قوات الحزام الأمني تحرق سيارة مصفحة تابعة للمليشيات الإخوانية في أبين (فيديو)

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تمكنت قوات الحزام الأمني، مساء اليوم الإثنين، من إحراق مصفحة تابعة لمليشيات الإخوان الإرهابية التابعة للشرعية في مودية بأبين.
وكانت قوات الحزام الأمني، استولت على 3 أطقم عسكرية تابعة للمليشيات الإخوانية، فيما أسرت 8 من عناصرها و قتلت وأصابت 7 آخرون خلال المواجهات التي اندلعت ظهر اليوم.
وهاجمت مليشيات الإخوان الإرهابية التابعة للشرعية اليوم الإثنين قوات الحزام الأمني في مديرية مودية بمحافظة أبين.
ونجحت قوات الحزم الأمني من التصدي لجنود المليشيات الإخوانية الإرهابية وطردهم إلى خارج المديرية.

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المشهد العربي

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