قطر تحاول عرقلة اتفاق جدة

أكد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، أن توقيع اتفاق جدة يعد قفزة كبيرة إلى الأمام.

وقال آل خليفة وفقاً لـ”الشرق الأوسط”، إن قطر تلعب دوراً في محاولة عرقلة الحل وهو الأمر الذي يظهر من خلال مواقفها الإعلامية التي تبثها في قناة الجزيرة.

وأضاف أن الدور الذي تلعبه قطر دوماً كان فاشلاً ولن ينجح أبداً وسيتم الانتصار في النهاية على الدور القطري والتدخل الإيراني.

وشدد على أن قطر تلعب دوراً في عرقلة أمور كثيرة ليس فقط في اليمن، بل في كل من ليبيا وتونس والبلدان الخليجية والعراق.