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قائد الحزام الأمني بأبين يوجه برفع الجاهزية القتالية بكافة الوحدات

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 أمر قائد الحزام الأمني بمحافظة أبين عبد اللطيف السيد برفع درجة الجاهزية القتالية القصوى في كل القطاعات الأمنية التابعة للحزام، في كلا من مديريات  المحفد، ولودر، وأحور والخبر.

كما وجه القائد القوات المرابطة في خط المواجهة في شقرة الانتظار للتعليمات العسكرية القادمة ورفع درجة التأهب القصوى لكل القطاعات،  للرد على المليشيات الإخوانية التابعة للشرعية  التي لا تحترم العهود والمواثيق كما دأبت في تاريخها الملوث والإرهابي.

وقال السيد: ” إننا في الوقت الذي نعلن فيه التزام بالمبادرة والهدنة السعودية واحتراماً للعهود والمواثيق إلا أننا لن نضل مكتوفي الأيادي لأي عمل من مليشيات الإخوان الإرهابية، ضد رجالنا من قوات الحزام والقوات القتالية الجنوبية الذي نشترك معهم في خندق الشرف والبطولة للدفاع عن أرضنا وأهلنا قي أبين خاصة والجنوب عامة”.

وأكد القائد في رسالة لكل الأصدقاء والأشقاء في الخليج  وعلى رأسهم  السعودية والإمارات بأن هذه المليشيات الإرهابية لم ولن تكون إلا مع مصالحة السلطوية الأنانية، متجاهلة مصلحة الشعب الذي تتشدق باسمه ليل ونهار.

وقال القائد السيد في رسالته إن هذه المليشيات ستضرب عرض الحائط بكل المبادرات والهدن وسيضعون الجميع في موقف محرج أمام العالم.

وهاجمت مليشيات الإخوان التابعة للشرعية اليوم  اليوم الإثنين  قوات الحزام الامني في مديرية مودية بمحافظة أبين.

وشنت المليشيات الإخوانية هجوما بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة على النقاط الأمنية المرابطة في مودية أمام المحكمة.

واستطاعت قوات الحزام الأمني التعامل والرد على تلك المليشيات الارهابية الغازية  وتمكنت من قتل عدد من مليشيات الإخوان والاستيلاء على  أطقم عسكرية ومدرعة.

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المشهد العربي

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