اخبار اليمن

غريفيث يرحب بإنشاء النقاط الأربعة المشتركة بالحديدة

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رحب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، بإنشاء أربعة نقاط مراقبة مشتركة على طول الخطوط الأمامية لمدينة الحديدة.

وقال غريفيث إن هذا تقدم ملموس نحو تنفيذ اتفاق الحديدة من شأنه تعزيز التهدئة في مناطق التوتر والمساهمة في إنقاذ الأرواح.

وجرى خلال الأيام الماضية إنشاء نقاط المراقبة الأربعة على طول الخطوط الأمامية لمدينة الحديدة.

ويأتي إنشاء مراكز المراقبة المصممة لتيسير القيام بعملية التهدئة بنحو مباشر بين الأطراف في مناطق التوتر.

وتعمل نقاط المراقبة بالتعاون مع مركز العمليات المشترك لآلية التهدئة وتعزيز وقف إطلاق النار.

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المشهد العربي

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