عصابة مسلحة نسائية تقتحم مستشفى بصنعاء وتهرب قاتل

المشهد العربي – خاص :

شهدت ساحة مستشفى الثورة بصنعاء ،اليوم الثلاثاء ، عملية اقتحام نفذتها عصابة مسلحة بدعم من نساء مسلحات لتهريب قاتل .

وقالت مصادر طبية في المستشفى في تصريحات خاصة لـ”المشهد العربي”، إنه نقل أحد المتهمين بالقتل للعلاج في المستشفى ومعه حارس , غير أن نساء مسلحات ،أو (مسلحين يرتدون ملابس نسائية) قاموا باقتحام الحواجز الداخلية في المستشفى وأطلقوا النار في الهواء لترويع الأطباء والعاملين والفرار من أمامهم.

وأضافت المصادر، أن العناصر المسلحة قامت بالوصول إلى الغرفة التي يقيم فيها المتهم بالقتل، حيث أجبروا الحارس على الاستسلام , كما قاموا بتهريب المتهم خارج المستشفى وسط فوضى عارمة.

وتابعت المصادر، أن مسلحين على متن سيارة بالخارج كانت في الانتظار في باحة المستشفى وآخرون قرب البوابة بعد السيطرة عليها .

ولفتت المصادر، إلى أن النساء المسلحات خرجن من المستشفات مع النساء والرجال الذين كانوا يفرون من المستشفى .

وأوضحت المصادر، أن العملية نفذت بتخطيط متقن , مؤكدة أن هناك اتهامات لمليشيا الحوثي بالتواطؤ مع المهاجمين ، خاصة أن دوريتهم الأمنية قرب المستشفى لم تتحرك رغم سماع إطلاق النار , وفرار المرضى والمرافقين من البوابات .