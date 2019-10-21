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عاجل.. مدفعية القوات الجنوبية ترد على قصف المليشيات لبلدة الجب بجبهة حجر

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ردت مدفعية القوّات المُسَلَّحَة الجنوبيَّة، على قصف ميليشيات الحوثي الإرهابيَّة ظهر اليوم الإثنين على بلدة الجُبِّ شمال الشريط الحدودي بجبهة حَجْر شمالي الضالع.

وكانت مدفعية القوات المسلحة الجنوبية قد دكت أمس الأحد، معاقل المليشيا الحوثية في حبيل السماعي بشمالي الضالع.

وحققت القوات الجنوبية انتصارات عديدة على مليشيا الحوثي بجبهات شمال الضالع حيث تمكنت من تحرير عدد من المواقع والمدن الإستراتيجية خلال الفترة الماضية.

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المشهد العربي

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