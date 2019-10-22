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عاجل.. مدفعية القوات الجنوبية تدك تحصينات المليشيات بشمال الضالع

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قصفت مدفعية القوات المسلحة الجنوبية منذ قليل، مواقع وتحصينات المليشيات الحوثية في تباب العرايف بجبهة الفاخر شمالي محافظة الضالع.
وكانت المضادات الأرضية للقوات الجنوبية، قد تمكنت أمس الإثنين م من التصدي لطائرة استطلاع حوثية مسيرة، كانت تحلق في علو منخفض على مواقع عسكرية في جبهة حَجْر الجُبّ شمالي مـحافظة الضالع.
وحققت القوات الجنوبية انتصارات عديدة على مليشيا الحوثي بجبهات شمال الضالع حيث تمكنت من تحرير عدد من المواقع والمدن الإستراتيجية خلال الفترة الماضية.

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المشهد العربي

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