عاجل .. مؤتمر صنعاء يعلن فض الشراكة مع الحوثيين

المشهد العربي – خاص :

أعلن مؤتمر صنعاء فض الشراكة مع الحوثيين، على خلفية قرار المليشيات بالإفراج عن المتهمين بمحاولة اغتيال الرئيس الأسبق صالح في صفقة غير معلنة مع الإصلاح.

وقالت مصادر مؤتمرية في صنعاء لـ ” المشهد العربي ” إن اللجنة الدائمة التابعة لمؤتمر صنعاء عقدت اجتماعا اليوم الأحد برئاسة صادق أبوراس .

وأضافت المصادر أن الاجتماع خصص لمناقشة إطلاق المتهمين بتفجير مسجد الرئاسة عام 2011 ، وأن المتهمين المنتمين لحزب الإصلاح، كانوا مسجونين على ذمة قضايا جنائية، فيما قام الحوثيين بإطلاق سراحهم تحت مبرر الإفراج عن أسرى حرب .

وأقر الاجتماع مقاطعة ممثلي المؤتمر لأعمال ومخرجات المجلس السياسي ومجلس النواب ومجلس الوزراء ومجلس الشورى التابعة للحوثيين .

وأشارت المصادر إلى أن قرار فض الشراكة ليس بسبب إطلاق المتهمين بمحاولة اغتيال صالح فقط، بل جملة من التراكمات بسبب تهميش المؤتمر ونزع الصلاحيات من ممثليهم .