عاجل..المليشيات الحوثية تدفع بتعزيزات إلى منطقة الصيرة غرب الفاخر

أفادت مصادر عسكرية،أن المليشيات الحوثية الانقلابية تدفع بتعزيزات كبيرة من عناصرها وأطقمها العسكرية إلى منطقة الصيرة غرب مدينة الفاخر.

وأضافت المصادر، أن المليشيات الحوثية تسعى إلى شن هجمات على مواقع القوات المسلحة الجنوبية خلال الساعات القليلة القادمة.

وأشارت المصادر، إلى أن القوات المسلحة الجنوبية على أهبة الاستعداد لكسر إي هجوم حوثي.

وعلى جانب آخر، قالت المصادر، أن المليشيات الحوثية تحاول التسلل إلى أحد المنازل الواقعة تحت لكمة عثمان المطلة على الفاخر غرب قعطبة بغرض إخراج جثث قتلاها التي سقطت خلال المواجهات في الساعات الماضية.