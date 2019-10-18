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عاجل.. القوات المشتركة تتصدى لهجوم حوثي شرق الدريهمي

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شنت مليشيات الحوثي الإرهابية منذ قليل هجوما على مواقع القوات المشتركة شرق الدريهمي.

 وتصدت القوات المشتركة لهجوم مليشيات الحوثي، وكبدتها خسائر فادحة  فيما لا تزال الاشتباكات مستمرة حتى الآن.

وكانت مليشيات الحوثي قد استهدفت صباح اليوم الجمعة مواقع القوات المشتركة شمال مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة بمدفعية الهاون الثقيل من عيار 120 ومدفعية الهاوزر.

وأطلقت المليشيات النار على المواقع باستخدام معدلات البيكا وسلاح الدوشكا، بالإضافة إلى سلاح 14.5 والأسلحة القناصة.

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المشهد العربي

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