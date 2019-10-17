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عاجل..القوات الجنوبية تحقق انتصارات كبيرة غربي قعطبة

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أفادت مصادر عسكرية، أن القوات المسلحة الجنوبية حققت انتصارات كبيرة اليوم الخميس في جبهات القتال بغربي قعطبة

وأضافت المصادر، أن القوات المسلحة الجنوبية تتقدم في هذه الأثناء باتجاه منطقة العِبِدّي كما أنها سيطرت على مدرسة منطقة العِبِدّي غرب مديرية قعطبة.

وأشارت المصادر، إلى أن تقدم القوات الجنوبية مازال مستمر، موضحة أنه تشهد جبهة القتال حاليا تقدم قوات من اللواء 30 مدرع في هذه الجبهة مسنودة بوحدات من اللواء الرابع مقاومة واللواء 82 مشاة والحزام الأمني.

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المشهد العربي

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