عاجل.. الحزام الأمني يسيطر على مودية بأبين ويطرد مليشيات الإخوان

تمكنت قوات الحزام الأمني بمساعدة قبيلة ” أل صالح” منذ قليل، من طرد مليشيات الإخوان التابعة للشرعية من مديرية مودية بمحافظة أبين.

وانسحبت مليشيات الإخوان الغازية إلى خارج مديرية مودية بعد تصدي قوات الحزام الأمني لها وتكبيدها خسائر فادحة.

واندلعت اشتباكات اليوم الإثنين بين قوات الحزام الأمني، ومليشيات الإخوان التابعة للشرعية في محافظة أبين .

وجاءت هذه الاشتباكات بعد أن أقدمت مليشيا الإخوان على مهاجمة نقطة الذراع التابعة للحزام الأمني غرب مودية.

ونجحت قوات الحزم الأمني من التصدي لجنود المليشيات الإخوانية وطردهم خارج النقطة العسكرية قبل أن تطردهم إلى خارج المديرية .