صنعتها الصدفة.. وأثرها لا يتجاوز شاشة هاتفها

وجه الإعلامي السعودي عضوان الأحمري، اليوم، انتقادًا حادًا للقيادية الإخوانية توكل كرمان، مؤكدًا أن الصدفة هي من صنعتها.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “لو كان نوبل حيا لتبرأ من جائزته. توكل كرمان صنعتها الصدفة فتضخمت، ولا تعلم أن أثرها لا يتجاوز شاشة هاتفها”.

وأضاف: “لو سألتها رأيها في الدولة العثمانية لهللت ومجّدت، ثم لو سألتها ما أصل التسمية فلن تقول عثمان. السعوديون يفتخرون بسعوديتهم، ولا يتشرفون أنك تتحدثين في شأنهم. أحلام العصافير”.

جاء ذلك في مجمل رده على تغريدة للقيادية الإخوانية توكل كرمان أساءت فيها للمملكة العربية السعودية.