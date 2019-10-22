اخبار اليمن

صنعتها الصدفة.. وأثرها لا يتجاوز شاشة هاتفها

0 2 أقل من دقيقة

وجه الإعلامي السعودي عضوان الأحمري، اليوم، انتقادًا حادًا للقيادية الإخوانية توكل كرمان، مؤكدًا أن الصدفة هي من صنعتها.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “لو كان نوبل حيا لتبرأ من جائزته. توكل كرمان صنعتها الصدفة فتضخمت، ولا تعلم أن أثرها لا يتجاوز شاشة هاتفها”.

وأضاف: “لو سألتها رأيها في الدولة العثمانية لهللت ومجّدت، ثم لو سألتها ما أصل التسمية فلن تقول عثمان. السعوديون يفتخرون بسعوديتهم، ولا يتشرفون أنك تتحدثين في شأنهم. أحلام العصافير”.

جاء ذلك في مجمل رده على تغريدة للقيادية الإخوانية توكل كرمان أساءت فيها للمملكة العربية السعودية.

الوسوم
اظهر المزيد
Photo of المشهد العربي

المشهد العربي

مقالات ذات صلة

Photo of توفير مستلزمات طبية لـ 9 مستشفيات في اليمن

توفير مستلزمات طبية لـ 9 مستشفيات في اليمن

منذ 20 دقيقة
Photo of أبناء عدن لن ينسوا دور الإمارات في إنقاذهم من الحوثيين

أبناء عدن لن ينسوا دور الإمارات في إنقاذهم من الحوثيين

منذ 26 دقيقة
Photo of وجود السعودي في الجنوب هو وجود إماراتي

وجود السعودي في الجنوب هو وجود إماراتي

منذ 38 دقيقة
Photo of استقرار الدولار مقابل الريال اليمني في التعاملات المسائية العملة شراء بيع

استقرار الدولار مقابل الريال اليمني في التعاملات المسائية العملة شراء بيع

منذ 42 دقيقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق