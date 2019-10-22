صفقة قطرية حوثية وراء الإفراج عن مفجري مسجد الرئاسة

المشهد العربي – خاص :

قال مصدر قيادي في المؤتمر الشعبي العام بصنعاء، إن إفراج الحوثيين عن خلية عناصر الإخوان المتهمة بتفجير مسجد دار الرئاسة، جاء بعد تفاهمات بين القيادي النافذ محمد الحوثي وعناصر من المخابرات القطرية، التي سعت وراء الإفراج عن المتهمين الخمسة .

وأوضح القيادي المؤتمري في تصريح خاص لـ “المشهد العربي” إن هناك اتصالات بين محمد الحوثي، وعناصر من المخابرات القطرية، والقيادية الإخوانية توكل كرمان التي تعمل مع قناتها بلقيس لصالح مخابرات نظام الدوحة .

وذكر المصدر أن توكل كرمان هي أول من أعلن الإفراج عن المتهمين الخمسة , وهو ما يؤكد متابعتها المباشرة لعملية الإفراج.

وأضاف المصدر أن القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى، أبلغ قيادات المؤتمر انه تفاجئ بالإفراج عن المتهمين، وأنه لم يعرف بهذا الموضوع إطلاقا .

وأشار المصدر إلى أن القيادي محمد الحوثي، يملك صلاحيات تفوق المشاط، مؤكدا أن قيادات المؤتمر متمسكة، بقرارات تجميد المشاركة في سلطة الحوثيين، رغم الضغوط الكبيرة .

يذكر أن محمد الحوثي يفرض القيادي أحمد حامد ( أبو محفوظ ) مديرا لمكتب المشاط، وفشل الأخير مرارا في تعيين مدير جديد لمكتبه.