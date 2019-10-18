صفقة بين مليشيا الإخوان والحوثيين للإفراج عن 24 معتقلاً

أبرمت مليشيا الإخوان صفقة نوعية مع المليشيات الحوثية من أجل تبادل المعتقلين من الطرفين.

وأفرجت مليشيا الحوثي عن 10 عناصر إخوانية بينهم خمسة كانوا معتقلين منذ نحو 8 سنوات على خلفية محاولة اغتيال الرئيس السابق علي عبدالله صالح في تفجير جامع النهدين عام 2011.

وتضمنت قائمة الـ10 المفرج عنهم “عبدالله سعدالطعامي، ومحمد أحمدعلي عمير، وغالب العيزري، وإبراهيم احمدالحمادي، وشعيب محمدالبعجري، وحباري الاعوج، وحصن علي الاهجري، وهلال عكروت، وفواد الكبودي، وصالح علي أحمد البهلوي”.

فيما أخلت مليشيا الإخوان سبيل 14 حوثياً هم “عبدالله محمد محمد المزيجي، ونايف محمد حميد صالح النجار، ويحي محمد مصلح صالح المغربي، وعبدالحميد عبدالله حسين عامر، وعبدالقادر محمد اسماعيل عثمان الوزير، وعلي علي حسين علي صالح البحر، وحامد محمد سعدعلي المنتصر، وبدر علي محمد حصن”.

وشملت القائمة “صلاح سعد صالح علي العفيري، وعزالدين يحي بازل، وفارس محمد فارس الحمزي، وهاشم المتوكل، وعلي صالح الصوفي، ومحمد علي السراجي”.