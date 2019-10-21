صفعة جديدة في وجه الميسري.. بن عطاف يكشف معلومة هامة عن قبيلة مودية

كشف عضو الجمعية الوطنية الجنوبية، جمال بن عطاف عن معلومة هامة بشأن قبيلة مودية التي انضمت إلى الحزام الأمني ضد مليشيات الإخوان التابعة للشرعية منذ قليل.

وكتب بن عطاف، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “‏قبيلة آل صالح التي وقفت ضد غزاة وعصابات مأرب في ‎مودية هي قبيلة الميسري بيض الله وجيها”.

وتابع: ” رسالة مؤلمة لـ أحمد الميسري وعليه أن يتعلم أصول الغيرة على الأرض والعرض من رجال قبيلته الشرفاء”.