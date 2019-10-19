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صرف المساعدات النقدية لشهر أكتوبر بردفان

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ردفان – المشهد العربي
شهدت مدينة الحبيلين مركز مديرية ردفان عصر اليوم السبت بدء عملية صرف الدفعة الثانية من مستحقات المستفيدين لشهر أكتوبر من برنامج “النقد بدل الغذاء” بدعم من برنامج الأغذية العالمي( WFP ).
وأكد مصدر محلي أن عملية استلام المستحقات عبر الكريمي تتم في مركز الأصيل للصرافة، ومكتبة النصر ، ومركز الخضر، لأكثر من 6 آلاف مستفيد في جميع مراكز المديرية.
وأشار المصدر إلى أنه يمكن للمستفيد الغير قادر على الذهاب إلى مراكز الصرف تسلم مستحقاته عبر الوكيل المقيد في بيانات المستفيد.

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المشهد العربي

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