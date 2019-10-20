علق رئيس دائرة العلاقات الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي في أوروبا، أحمد عمر بن فريد، اليوم، على الانتفاضة في لبنان، منوهًا إلى أن التحالفات السياسية لمختلف القوى اللبنانية الفاسدة لا تستطيع حمايتهم من غضب الشعب، مشددًا على أن شعب الجنوب ستكون له كلمة الفصل عند الضرورة.

وقال بن فريد في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “من الهبة الشعبية اللبنانية يمكن لمن يهمه الأمر أن يستلهم أن إرادة الشعوب لا تقهر. التحالفات السياسية لمختلف القوى اللبنانية الفاسدة لا تستطيع حمايتهم من غضب الشعب، وشعب الجنوب ستكون له كلمة الفصل عند الضرورة، فلا الشرعية التي تحرصون عليها على حساب شعبنا ستقدر حتى على حماية نفسها”.