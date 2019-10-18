شحنة أدوية لدعم صحة ساحل حضرموت (صورة)

أنهى مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت، عملية تسلم شحنة مساعدات طبية مكونة من أدوية ومستلزمات طبية ومواد مطبوعة، وذلك ضمن الاستجابة الصحية لمشروع حزمة الحد الأدنى للخدمات الصحية.

ويجرى تنفيذ هذا المشروع من مؤسسة الصحة للتغذية والتنمية “هاند” في مديريات الشحر والديس الشرقية وغيل بن يمين.

وتأتي تلك المساعدات ضمن الدعم الذي تقدمه منظمة الصحة العالمية عبر مؤسسة هاند للمرافق الصحية في المديريات المستهدفة من المشروع.

ومن المنتظر أن يتم توزيع تلك المساعدات على المرافق وفقاً للخطة المعدة مسبقاً.