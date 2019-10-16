شاهد.. مواقف تؤكد حرص الرئيس الزبيدي على مصلحة الجنوبيين

نشر الناشط السياسي نافع بن كليب، اليوم، مقطع فيديو يكشف فيه العديد من المواقف التي تُثبت حرص رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي القائد عيدروس الزبيدي على مصلحة الشعب الجنوبي.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “الرئيس عيدروس الزُبيدي في إعلان عدن التاريخي أمام الحشود المليونية لشعب الجنوب قال نعاهدكم عهد الرجال للرجال”.

وأضاف: “وفي أربعينية الشهيد سيف السكره قال نعاهد الشهداء عهد الرجال للرجال”.

وتابع: “وقبل حضوره إلى حوار جدة بيوم قال لشعب الجنوب نؤكد ثباتنا على عهد الرجال للرجال”.

اضغط هنا لماهدة الفيديو .