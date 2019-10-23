سيبقى والد الشهداء رجلاً بحجم الجنوب

كشف رئيس دائرة العلاقات الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي في أوروبا، أحمد عمر بن فريد، اليوم، الفارق بين وزير النقل بحكومة الشرعية صالح الجبواني ووزير الداخلية أحمد الميسري، ووالد الشهداء مؤكدًا أن تضحيات الأخير تكفي أن يُستلهمّ منها كيف يمكن أن يكون عملاق كمثل أولاده الشهداء الثلاثة.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “مجرد النظر والمقارنة في هذه الصور سيصل ذهنك إلى ما نريد قوله! نظرات صلابة وتضحيات والد الشهداء تكفي للقزم أن يستلهم منها كيف يمكن أن يكون عملاق كمثل هذه الكوكبة من أولاده الشهداء الثلاثة إلى إخواننا في الجانب الآخر؛ ألا تواجعكم هذه المقارنة ؟ ألا يمكن أن تحرك قليل من ضمير فيكم؟”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “قسما برب الكون إنهم قدموا أنفسهم قربانا لجنوب يعزكم ويضعكم في مكانة محترمة بين الشعوب. فيما أنتم تسعون إلى إذلال الجنوب وإذلال شعبه وأنتم تعلمون ما تفعلون! سيبقى والد الشهداء رجل بحجم الجنوب ، وسيبقى غيره ممن يسيرون خلاف ما يريد الجنوب وأهله أصغر من ذرة رمل التصقت بدم شهيد منهم”.

واستشهد أنور الشوبجي نجل المناضل يحيى الشوبحي والملقب بـ”أبو الشهداء” خلال مواجهات مع مليشيات الحوثي في شمالي الضالع.

ويُعتبر أنور الشوبجي الابن الثالث للمناضل يحيى الشوبجي، الذي استشهد في جبهات القتال.