سياسي يصف مليشيات الإخوان بالمكونات الكرتونية

وجه عضو الجمعية الوطنية الجنوبية، وضاح بن عطية، رسالة تحذيرية إلى مليشيات الإخوان التابعة للشرعية، بشأن مخرجات حوار جدة.

وكتب بن عطية، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “عندما يوقع طرفان، طرف يمثله الإنتقالي وطرف الشرعية يعني انتهاء المكونات الكرتونية الأخرى”.

وتابع: “التوقيع على اتفاق جدة يعني دفن مخرجات حوار صنعاء والمرجعيات الثلاث”.

وأضاف: “الإتفاق برعاية سعودية وتأييد مجلس الأمن وسيشرف التحالف على تطبيقه وإذا انقلبت الشرعية عليه ستكون طرف متمرد”.