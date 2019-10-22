اخبار اليمن

سياسي سعودي مُهاجمًا توكل كرمان: تخون اليمن وأمتها العربية

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شن المحلل السياسي السعودي سامي البشير المرشد، اليوم، هجومًا حادًا على القيادية الإخوانية توكل كرمان، مشيرًا إلى أنها تغرق في المال القطري الأسود لتخدم مشاريع العدوان على العرب من الشرق والشمال.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “توكل كرمان التي ضحكوا عليها وأعطوها جائزة نوبل للسلام لتخون وطنها اليمن وأمتها العربية وتغرق في المال القطري الأسود لتخدم مشاريع العدوان على العرب من الشرق والشمال”.

وأضاف: “وبكل سذاجة صدقت أنها مهمة ومؤهلة لإعطاء دروس في الوطنية للشعوب الأخرى وهي تدس سمومها وحقدها بخبث متمنية خراب بلدانهم”.

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المشهد العربي

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