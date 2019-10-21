اخبار اليمن

سنبقى على أرضنا ولن تستطيع أي قوة أن تمحونا منها

0 2 أقل من دقيقة

قال رئيس دائرة العلاقات الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي في أوروبا، أحمد عمر بن فريد، اليوم، إن شعب الجنوب سيبقى على أرضه ولن تستطيع أي قوة في العالم أن تمحوه منها، متابعًا: “هذا من سنن الحياة لجميع الشعوب”.

وكتب في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “خبروني.. ماهي الحسابات السياسية التي تجعل أي طرف في العالم يفضل أن يخسر هذا الشعب العظيم مقابل رضى حفنة من الفاسدين العاجزين فيما يسمى بالشرعية اليمنية؟! سنبقى على أرضنا ولن تستطيع أي قوة في العالم أن تمحونا منها، وهذا من سنن الحياة لجميع الشعوب”.

‏‎وكان ناشطون أطلقوا هاشتاج “جنوبيون ثقتنا بالانتقالي عالية”، لمساندة وفد المجلس الإنتقالي الجنوبي في حوار جدة ودعم خطواته وتحركاته الخارجية لتحقيق تطلعات شعب الجنوب.

لمشاهدة هذا الفيديو أضغط هنا ..

الوسوم
اظهر المزيد
Photo of المشهد العربي

المشهد العربي

مقالات ذات صلة

Photo of مواعيد رحلات طيران اليمنية غداً الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

مواعيد رحلات طيران اليمنية غداً الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

منذ 16 دقيقة
Photo of اليافعي يُطالب الجنوبيين بالالتفاف حول “الانتقالي”

اليافعي يُطالب الجنوبيين بالالتفاف حول “الانتقالي”

منذ 22 دقيقة
Photo of ثقتنا بالانتقالي لا تقل عن الثقة بالسعودية والإمارات

ثقتنا بالانتقالي لا تقل عن الثقة بالسعودية والإمارات

منذ 50 دقيقة
Photo of ” جنوبيون ثقتنا في الانتقالي عالية”..هاشتاج يجتاح تويتر

” جنوبيون ثقتنا في الانتقالي عالية”..هاشتاج يجتاح تويتر

منذ 54 دقيقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق