سنبقى على أرضنا ولن تستطيع أي قوة أن تمحونا منها

قال رئيس دائرة العلاقات الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي في أوروبا، أحمد عمر بن فريد، اليوم، إن شعب الجنوب سيبقى على أرضه ولن تستطيع أي قوة في العالم أن تمحوه منها، متابعًا: “هذا من سنن الحياة لجميع الشعوب”.

وكتب في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “خبروني.. ماهي الحسابات السياسية التي تجعل أي طرف في العالم يفضل أن يخسر هذا الشعب العظيم مقابل رضى حفنة من الفاسدين العاجزين فيما يسمى بالشرعية اليمنية؟! سنبقى على أرضنا ولن تستطيع أي قوة في العالم أن تمحونا منها، وهذا من سنن الحياة لجميع الشعوب”.

‏‎وكان ناشطون أطلقوا هاشتاج “جنوبيون ثقتنا بالانتقالي عالية”، لمساندة وفد المجلس الإنتقالي الجنوبي في حوار جدة ودعم خطواته وتحركاته الخارجية لتحقيق تطلعات شعب الجنوب.

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