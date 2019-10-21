ستبقون أقزامًا.. واتركوا الجنوب يقرر مصيره

شن الخبير العسكري والاستراتيجي الإماراتي خلفان الكعبي، اليوم، هجومًا حادًا على حكومة الشرعية اليمنية وحزب الإصلاح.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “مهما حاول مسؤولي شرعية السوء وأذنابهم من حزب الإصلاح تشويه ما أنجزناه فهم عاجزون أقول لهم تبقون أقزامًا الغدر من شيمكم الجبن من صفاتكم أسأتم لتاريخ اليمن العظيم أنتم أسوأ من يمثل اليمن”.

وأضاف: “اتركوا الجنوب يقرر مصيره.. تحية خاصة للأستاذه المبدعه نورا المطيري.. كلمات صادقة تصدح بالحق لك الشكر”.