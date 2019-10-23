زيارة تفقدية من عضو الانتقالي لمقر المجلس بحضرموت

زار عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي عقيل العطاس اليوم الأربعاء، مقر قيادة المجلس في محافظة حضرموت، عقب تعرضه ليلة أمس الثلاثاء لهجوم بالأسلحة الرشاشة.

وعقد رئيس القيادة المحلية الدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبوبكر، لقاءاً مع حراسات المقر، ناقلاً لهم تحيات وثناء الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي على يقظتهم وموقفهم البطولي في التصدي للمهاجمين وإجبارهم على الفرار.

ودعا العطاس، الأجهزة الأمنية بالمحافظة إلى عدم التهاون مع هذا الحادث الإرهابي، والعمل الدؤوب على ملاحقة الجناة، وتقديمهم للعدالة ومحاسبة كل من يسعى لزعزعة أمن واستقرار حضرموت.