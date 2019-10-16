زيارة الزبيدي للرياض أصبحت من أهم الأحداث في الشرق الأوسط

‏دعا عضو الجمعية الوطنية الجنوبية، وضاح بن عطية، أبناء الجنوب، إلى الاستمرار في التغريد عل هاشتاج “الزبيدي في الرياض”.

وكتب بن عطية، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “أصبح حدث زيارة الرئيس القائد عيدروس الزبيدي والوفد المرافق له من أهم الأحداث في الشرق الأوسط”.

وتوجه وفد المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة اللواء عيدروس الزبيدي، فجر اليوم الأربعاء، إلى الرياض لاستكمال المحادثات الثنائية مع ما تسمى بحكومة الشرعية.