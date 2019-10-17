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رفض شعبي بالمهرة لإشهار ما يسمى بمجلس الإنقاذ الوطني

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جددت قيادة المجلس الانتقالي في المهرة والمشاركون في الفعالية الكبرى بالمهرة رفضهم لإشهار ما يسمى بمجلس الإنقاذ الوطني.

ودعا المشاركون بالفعالية، كل القوى والمكونات السياسية و الشيوخ والوجهاء وعموم أبناء المهرة والجنوب بالوقوف صفآ واحدآ ضد مشروع إشهار ما يسمى بالانقاذ الوطني.

وأكد المحتشدون رفضهم القاطع لكل المشاريع المنقوصة التي تشهدها المحافظة ويجددون تمسكهم بمشروع الدولة الجنوبية.

وشدد البيان على مطلب المهرة لضرورة الإسراع في تأسيس وتشكيل النخبة المهرية لما لها من أهمية في حفظ الأمن والاستقرار كقوة جنوبية حامية.

وجدد المحتشدون موقفهم الثابت والداعم لدول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة .

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المشهد العربي

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