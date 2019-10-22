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رؤية التحالف لإنقاذ اليمن أبعد من تصورات عملاء إيران وقطر

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أكد الخبير العسكري السعودي عبدالله غانم القحطاني، اليوم، أن رؤية التحالف العربي لإنقاذ اليمن هي أبعد من عملاء إيران وقطر وتنظيمات الإرهاب الحزبية، مشيرًا إلى أن قوة الحوثي مستمدة من ضعف حكومة الشرعية ومن خيانة بعض أعضاءها.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “رؤية واستراتيجية التحالف العربي لإنقاذ اليمن هي أبعد من تصورات الذين يدورون في فلك إيران وعملاء قطر وتنظيمات الإرهاب الحزبية التي تضع الدين غطاءً لها وهو براء منها”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “هل العتب يقع على الإنقلابي الحوثي ومن خلفه وهم أعداء لليمن والعرب، أم العتب واللوم على الحكومة وضعف أداءها ورداءة كثير من موظفيها وممثليها؟ أليست قوة الحوثي مستمدة من ضعف الحكومة ومن خيانة بعض أعضاءها”.

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المشهد العربي

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